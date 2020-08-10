"Челси" объявил об уходе известного футболиста [ Редактировать ]
Бразильский полузащитник Виллиан покинул "Челси". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
За семь сезонов в команде бразилец провел 339 матчей, в которых забил 63 мяча и отдал 62 результативные передачи.
Вместе с "Челси" Виллиан стал двукратным чемпионом Англии, обладателем "Кубка Англии" и "Кубка английской лиги", а также победителем "Лиги Европы".
Ранее мы писали о том, что в Англии умерла легенда "Челси". Также читайте о том, что в правила футбола внесли изменения.
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