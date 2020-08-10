Бразильский полузащитник Виллиан покинул "Челси". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

За семь сезонов в команде бразилец провел 339 матчей, в которых забил 63 мяча и отдал 62 результативные передачи.

Вместе с "Челси" Виллиан стал двукратным чемпионом Англии, обладателем "Кубка Англии" и "Кубка английской лиги", а также победителем "Лиги Европы".

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