В правила футбола внесли изменения [ Редактировать ]
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменения в правила, касающиеся игры рукой и определения офсайда, а также уточнил некоторые моменты. Соответствующий документ опубликован на сайте организации.
Определение игры рукой теперь будет проходить по линии подмышки. Согласно изменениям, случайное попадание мяча в руку атакующего игрока будет считаться нарушением лишь в том случае, если это происходит непосредственно перед голом или голевым моментом.
Иллюстрированное изображение из документа
Также внесены коррективы и в определение офсайда. Футболист атакующей команды более не будет находится в положении "вне игры", если игрок защищающейся стороны намеренно сыграл рукой, в результате чего мяч оказался у соперника, находящемуся за линией последнего защитника.
Кроме того, IFAB внес коррективы в работу видеоассистентов рефери (VAR). Они продолжат сообщать главному судье свои решения, однако теперь вердикт будет выносить арбитр в поле.
Напомним, звезды футбольного клуба "Шахтер" будут проводить уроки физкультуры онлайн. Видео будут публиковаться на официальном YouTube канале команды.
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