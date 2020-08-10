Плюс 1008 нових заражень на COVID-19 підтверджено в України за останню добу. Кількість активних хворих наближається до 36 тисяч. За весь час спалаху інфекції одужали майже 44 тисячі пацієнтів. 1922 людини померли.

В антилідерах за кількістю хворих Київ, Львівська та Рівненська області. За даними МОЗу, кількість тих, хто потребує госпіталізації стрімко зростає, тож міністр закликав українців не ставитися легковажно до інфекції та дотримуватись санітарних правил.

Крім того, Уряд планує до 15 вересня збільшити кількість щоденних ПЛР-тестувань до 30 тисяч та запровадити категорії осіб для тестування, аби детальніше розуміти, де хвороба поширюється швидше.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: