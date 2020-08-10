В України за добу зафіксували 1008 нових заражень [ Редактировать ]
Плюс 1008 нових заражень на COVID-19 підтверджено в України за останню добу. Кількість активних хворих наближається до 36 тисяч. За весь час спалаху інфекції одужали майже 44 тисячі пацієнтів. 1922 людини померли.
В антилідерах за кількістю хворих Київ, Львівська та Рівненська області. За даними МОЗу, кількість тих, хто потребує госпіталізації стрімко зростає, тож міністр закликав українців не ставитися легковажно до інфекції та дотримуватись санітарних правил.
Крім того, Уряд планує до 15 вересня збільшити кількість щоденних ПЛР-тестувань до 30 тисяч та запровадити категорії осіб для тестування, аби детальніше розуміти, де хвороба поширюється швидше.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Окрім виявлення хворих на COVID-19, у нас збільшується кількість людей, які госпіталізуються. людей, яким потрібна медична допомога в умовах стаціонару. І це дуже такі тривожні сигнали і дуже тривожна ситуація. В нас вже в Львівській області теж вона перейшла поріг щодо 50% заповненості ліжок лікарень першої хвилі. звичайно ми почали розгортати лікарні другої хвилі. Ми і надалі максимально швидко, наскільки це можливо, облаштовуємо наші лікарні щодо готовності приймати важких хворих на COVID-19.
по теме
В Україні зафіксували новий коронавірусний антирекорд
Новий коронавірусний антирекорд в Україні. Госпітальний. За останню добу в лікарні потрапила найбільша кількість пацієнтів за весь час епідемії.
Епідемія коронавірусу: в Україні почали розгортати лікарні другої хвилі
1008 нових випадків зараження COVID-19 за минулу добу в Україні. Від ускладнень вірусної інфекції померли 25 пацієнтів. Одужали 387
МОЗ закликає українців виконувати "карантинні" рекомендації
Україна побила черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу
В Україні зафіксували новий коронавірусний антирекорд
Очільник МОЗ Максим Степанов заявив про покращення епідеміологічної ситуації на Тернопільщині і зазначив, що область можуть зарахувати до зеленої зони карантину
У МОЗ оновили класифікацію країн на "червоні" та "зелені"
Естонія закрила авіапростір з Україною, майже одразу після відновлення польотів - усе через погіршення показників захворюваності на COVID у нашій країні