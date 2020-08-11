Перед тем, как создать бизнес сценарий для решения сложного вопроса, проводится диагностика ситуации. Это "Диагностика Исходного кода бизнеса", а также "Диагностика Исходного кода владельца бизнеса" и "Диагностика Исходного кода команды".

Об этом в интервью изданию "Фокус" рассказала бизнес траблшутер, эксперт номер один в мире по определению "Исходного кода бизнеса", а также по эннеатехнологиям и эннеатипологии, автор более 30 книг по эмоциональному интеллекту и типам мышления Галина Шабшай.

"Мы вместе с мужем Ефимом Шабшай создали уникальную систему. Мы назвали это "Диагностика Исходного кода бизнеса", также делаем "Диагностику Исходного кода владельца бизнеса" и "Диагностику Исходного кода команды". Если в технологии 4D мы работаем непосредственно с собственниками, то Исходные коды помогают разобраться в ситуации на всех уровнях бизнеса. И только после того как мы проводим четкую, ясную диагностику, мы понимаем все возможности, которыми обладает собственник, команда, бизнес, и все критические точки, которые на данный момент присутствуют у самого собственника, как у личности и управленца, у команды, как у суммарной единицы человеческого ресурса, и у бизнеса", - рассказала Галина Шабшай.

По ее словам, оценив, проанализировав ситуацию, идет создание бизнес сценария, который является способом достижения той цели, которую поставил перед собой собственник.

"Например, мы с Ефимом Шабшай работали с владельцем крупного фармацевтического бизнеса в Узбекистане. За 3 года мы сэкономили собственнику более двух миллионов долларов, отказавшись от услуг внешней управляющей компании, которая при ближайшем рассмотрении оказалась банальной выкачкой денег", - отметила Галина Шабшай.

В интервью Галина Шабшай также рассказала, что проблема собственников в том, что практически все они состоят в секте трудоголиков. И только те, кто научился высвобождать свое время и внимание для себя, имеет возможность нестандартно мыслить.

"Нестандартное мышление - это свобода во всем: мыслях, действиях и чувствах. Но для этого необходим ресурс свободного времени и внимания. Для того, чтобы дать возможность собственникам бизнеса попробовать нестандартные способы решения ситуаций, мы создали бизнес-шоу. Часто участниками становятся именно семейные бизнесы", - отметила траблшутер Галина Шабшай.