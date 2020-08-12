В среду, 12 августа, глава ведомства Максим Степанов заявил, что Минздрав по поручению президента Владимира Зеленского занимается разработкой вакцины от коронавируса.

По его словам, за время независимости были уничтожены почти все мощности для производства вакцин, но у Минздрава есть понимание, как начать производство. При этом деталей он не сообщил.

Еще в советское время мы имели мощные институты, мощную научную базу. Имели производство соответствующих вакцин. Потом это все начали уничтожать. У нас сейчас есть четкое понимание, которое затем выльется в стратегию начале производства вакцин на территории страны на наших мощностях.

По его словам, поручение по вакцине дал президент.

Всем понятно, что если страна имеет свое производство вакцин, мы менее зависимы от кого-то. И я провел на прошлой неделе еще одну встречу, на которой присутствовали наши мощные фармпредприятия, также присутствовали наши ученые из Национальной академии наук, из Института микробиологии. Ученые, которые способны при определенных условиях при сочетании научного и производственного потенциала способны создавать вакцины.

Он уверен, что украинские ученые способны создать вакцину. Для этого им сейчас создают необходимые условия.

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