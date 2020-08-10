Ученые из Университета Дьюка в США провели исследование с целью выяснить, какие маски наиболее эффективны для защиты от COVID-19. Результаты их работы опубликованы в журнале Science Advances.

Предполагается, что любая маска должна снижать риск заражения коронавирусом, однако большинство предыдущих исследований проводились на хирургических масках или более "продвинутой" модели N95, которая плотно прилегает к лицу.

По словам ведущего автора работы и специалиста по молекулярной визуализации Мартина Фишера, эффективность защитной маски зависит от того, насколько хорошо она задерживает распространение микрокапель.

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Ученые разработали экспериментальную лазерную установку, которая позволяет отслеживать микрокапли, вылетающие изо рта, и то, насколько эффективно та или иная маска сдерживает их распространение. Для ее создания исследователям понадобились лишь картон, изолента, оптический лазер и объектив. Съемка велась на камеру смартфона.

Участники эксперимента примеряли 14 видов масок (на фото ниже), становились между лазером и листом белой бумаги и повторяли несколько раз: "Люди, будьте здоровы". На белом фоне в свете лазера было хорошо видно, какое количество микрокапель проходит через маску.

Таким образом ученые подтвердили, что во время разговора, выбрасываются мелкие капли. Поэтому инфекция может распространяться и при разговорах, без кашля и чихания.

В ходе исследований выяснилось, что наиболее эффективно от выброса микрокапель защищала маска N95 (№14 на фото).

Второе место досталось трехслойным хирургическим маскам (№1), третье - маскам из полипропилена (№4).

Однако и другие маски, в том числе из хлопчатобумажной ткани и даже трикотажа, оказались способны сдерживать значительное количество микрокапель.

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Исследователи обращают внимание на вариацию маски N95 с клапанами (№2), которая не вошла в топ лучших масок. Клапаны закрываются при вдохе, но могут открываться при разговоре, выпуская наружу неотфильтрованный воздух. То есть, она отлично защищают владельца от внешней среды, но плохо защищает окружающих от владельца.

Банданы (№12) защищают от распространения микрокапель хуже, чем специализированные средства. Но даже отсутствие какой-либо защиты безопаснее, чем ношение банданы вместо маски.

Дело в том, что флис, из которого сделаны банданы, расщепляет крупные капли на более мелкие. Они дольше находятся в воздухе, дальше переносятся его потоками и могут быть даже более опасны, чем крупные.

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