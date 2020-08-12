В Беларуси женщины в белом вышли на протесты (видео) [ Редактировать ]
В среду, 12 августа, в Беларуси 250 женщин вышли из дома в белых одеждах. Они протестуют против насильственных действий силовиков.
Об этом сообщает "Украинская правда".
"Мы пришли с открытыми руками, без оружия. Так же, как и другие мирные протестующие. Насилие идет только с одной стороны", - говорят протестующие.
Полиция попросила участников разойтись. Женщины положили вдоль дороги цветы и начали расходиться, положив руки за голову. Но, в конце концов, остановились и продолжили стоять.
Ранее сообщалось, что во время протестов в Беларуси задержали девять украинцев.
Также мы писали о том, что в Европарламенте Тихановскую назвали избранным президентом Беларуси.
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