Во время протестов в Беларуси задержали девять украинских граждан. Кроме того, избили украинского фотокореспондета. Об этом свидетельствуют данные Министерства иностранных дел Украины, сообщает "Суспільне".

По информации посольства Украины в Беларуси, по состоянию на 9:00 12 августа известно о факте избиения украинского фотокореспондета агентства Associated Press, которого с незначительными медицинскими повреждениями доставили в одно из медицинских учреждений. После оказания помощи, в тот же день он был выписан. в посольство не обращался.

Кроме того, в Витебске были задержаны девять граждан Украины в связи с "административными правонарушениями". После вмешательства посольства на следующий день граждане Украины были освобождены из-под стражи.

Информация о любых других инцидентах с гражданами Украины в Беларуси пока отсутствует.

Отмечается, что посольство продолжает проверку и отслеживание ситуации и в случае появления новых данных будет информировать дополнительно.

Напомним, в ночь на 12 августа в областных центрах Беларуси, а также в самом Минске, ОМОН задерживал людей просто на улицах. В том числе - журналистов. В минском микрорайоне Каменная горка были слышны хлопки, сообщали про взрывы светошумовых гранат. Кроме того, правоохранители использовали резиновые пули.

Как известно, протесты начались в день выборов президента, а именно, когда ЦИК заявил о победе Александра Лукашенко.