Протесты в Беларуси: главы МИД Евросоюза созывают чрезвычайную видеоконференцию [ Редактировать ]
В пятницу, 14 августа, главы Министерств иностранных дел Евросоюза собираются на чрезвычайную видеоконференцию. Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши.
Главной темой заседания является ситуация в Беларуси.
Стороны также обсудят ситуацию в Турции, Венесуэле и Ливане.
Ситуация в Беларуси ухудшилась после отъезда главной оппонентки действующей власти Светланы Тихановской. Этой ночью в стране была новая волна протестов. Были задержаны тысячи людей.
Напомним, в ночь на 12 августа в областных центрах Беларуси, а также в самом Минске, ОМОН задерживал людей просто на улицах. В том числе - журналистов. В минском микрорайоне Каменная горка были слышны хлопки, сообщали про взрывы светошумовых гранат. Кроме того, правоохранители использовали резиновые пули.
Как известно, протесты начались в день выборов президента, а именно, когда ЦИК заявил о победе Александра Лукашенко.
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