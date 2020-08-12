В пятницу, 14 августа, главы Министерств иностранных дел Евросоюза собираются на чрезвычайную видеоконференцию. Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши.

Главной темой заседания является ситуация в Беларуси.

Стороны также обсудят ситуацию в Турции, Венесуэле и Ливане.

Ситуация в Беларуси ухудшилась после отъезда главной оппонентки действующей власти Светланы Тихановской. Этой ночью в стране была новая волна протестов. Были задержаны тысячи людей.

Напомним, в ночь на 12 августа в областных центрах Беларуси, а также в самом Минске, ОМОН задерживал людей просто на улицах. В том числе - журналистов. В минском микрорайоне Каменная горка были слышны хлопки, сообщали про взрывы светошумовых гранат. Кроме того, правоохранители использовали резиновые пули.

Как известно, протесты начались в день выборов президента, а именно, когда ЦИК заявил о победе Александра Лукашенко.