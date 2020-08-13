Каждый новый год удивляет нас новинками в сфере бьюти-индустрии. 2020 год не стал исключением и принес нам множество новых и ярких тенденций макияжа, с помощью которых можно подчеркнуть свою индивидуальность.

Самые разнообразные ретро-стили вернульст к нам из 80-ых, 90-ых и даже 2000-ых и мирно уживаются на подиумах модных показов. Эклектика и разнообразие - это главные тренды макияжа 2020 года. А это значит, что каждый сможет выбрать тот стиль и макияж, который больше нравится и ближе по стилю - будь то классический макияж или авангардный. Каждая девушка сможет создать собственный неповторимый стиль из множества модных трендов.

Пришло время отложить черную тушь и поэкспериментировать с актуальной тенденцией в макияже - цветным оттенком на ресницах.

Цветная тушь

Самое время отложить черную тушь и поэкспериментировать с актуальным трендом в макияже - цветным оттенком на ресницах. В этом сезоне модные яркие цвета: розовый и зеленый, которые безупречно подходит брюнеткам, а лазурный, темно-синий персиковый станут еще ярче на ресницах блондинки.

Фото: cosmo.ru

Фото: Pinterest

Глянец на глазах

Выглядит так же ярко и эпатажно, как и smoky eye. Следует просто нанести на веки немного тонального крема, праймера или любого маскирующего средства. Затем добавить немного специального блеска для век который создает эффект влажного покрытия прямо над линией ресниц и растушевать. Глянец может быть не только прозрачный, но и цветной.

Фото: Pinterest

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Фото: Pinterest

Розовые губы

Стиль барби снова в моде, но главное не переборщить. Если в макияже присутствует розовая помада, то остальная его часть должна быть сдержанной в пастельніх тонах, так как розовая помада самодостаточній акцент, не требующий дополнений. Девушкам со светлой кожей подойдут холодные оттенки розового, для смуглой и оливковой - коралловые оттенки и розовые помады с теплым подтоном.

Фото: Pinterest

Цветной акварельный макияж и стрелки

Самая красивая тенденция макияжа 2020 года. И совсем не обязательно выбирать один цвет. Можно выбрать один оттенок для внутреннего угла века, другой - для центра, и еще один для внешней стороны. Стрелки же могут быть любого цвета, чем ярче, тем экстравагантнее.

Фото: Instagram

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Фото: Instagram

Фото: Instagram

Структурированные брови

Густые и неопрятные брови уходят в прошлое. В тренде - ухоженные брови. Для поддержания нужной формы следует использовать специальный фиксирующий гель. Также можно воспользоваться процедурой ламинирования или долговременной укладки, чтобы зафиксировать аккуратную форму бровей и уложить непослушные волоски, которые часто растут вниз. Но все же естественность и натуральность остаются неизменными трендами в макияже бровей.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

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