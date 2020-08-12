Криклий сообщил, как экономить при покупке билетов на поезда "Интерсити" [ Редактировать ]
Пассажиры скоростных поездов "Интерсити+" могут экономить на билетах. Для вагонов 1-го класса действует программа лояльности: покупай раньше - плати меньше. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Если вы покупаете билет за 90-30 дней до даты отправления поезда, то можете сэкономить до 40% на его стоимости, если за 24-15 суток - 10% стоимости.
За несколько суток до даты отправления билеты наоборот, дорожают. За 4-2 суток до отправления - стоимость повышается на 10%, а за 1 сутки - стоимость увеличивается на 15%. Скидка (или повышение цены) начисляется только на плацкартные места.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" отменила ограничения на продажу билетов в региональных поездах и возобновила поезда дальнего следования в Ивано-Франковск и Черновцы.
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