Пассажиры скоростных поездов "Интерсити+" могут экономить на билетах. Для вагонов 1-го класса действует программа лояльности: покупай раньше - плати меньше. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Если вы покупаете билет за 90-30 дней до даты отправления поезда, то можете сэкономить до 40% на его стоимости, если за 24-15 суток - 10% стоимости.

За несколько суток до даты отправления билеты наоборот, дорожают. За 4-2 суток до отправления - стоимость повышается на 10%, а за 1 сутки - стоимость увеличивается на 15%. Скидка (или повышение цены) начисляется только на плацкартные места.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" отменила ограничения на продажу билетов в региональных поездах и возобновила поезда дальнего следования в Ивано-Франковск и Черновцы.