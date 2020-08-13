Еще один депутат заразился коронавирусом [ Редактировать ]
У депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Романа Грищука подтвердили коронавирус. 12 августа ПЦР-тест дал положительный результат.
Об этом сообщила его жена Анна Гресь в своем Facebook.
По ее словам, они вместе с мужем заразились коронавирусной инфекцией.
"Беда не приходит одна. С ночи у меня была температура 37,7 и ломота в теле. Утром сделали тест ПЦР. Два положительных. У нас с Грищук Рома covid", - написала жена народного депутата.
Ранее сообщалось, что депутат Вадим Новинский заразился коронавирусом. Также мы писали о том, что народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура заразился коронавирусом.
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