У депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Романа Грищука подтвердили коронавирус. 12 августа ПЦР-тест дал положительный результат.

Об этом сообщила его жена Анна Гресь в своем Facebook.

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По ее словам, они вместе с мужем заразились коронавирусной инфекцией.

"Беда не приходит одна. С ночи у меня была температура 37,7 и ломота в теле. Утром сделали тест ПЦР. Два положительных. У нас с Грищук Рома covid", - написала жена народного депутата.

Ранее сообщалось, что депутат Вадим Новинский заразился коронавирусом. Также мы писали о том, что народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура заразился коронавирусом.