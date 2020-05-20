Коронавирус в Раде: депутаты ушли на самоизоляцию и сдают анализы [ Редактировать ]
Народные депутаты от фракции "Батькивщины" 20 мая не явились на заседание Верховной Рады. Фракция в полном составе проверяется на коронавирус COVID-19 после того, как заразился их коллега Олег Мейдич. Об этом с трибуны Верховной Рады сообщила нардеп от "Батькивщины" Елена Кондратюк.
"Вы видите, что сегодня нет в зале одной из фракций. Это фракции" Батькивщина ". К сожалению, один из наших коллег, а именно Олег Мейдич заболел, у него подтвержден коронавирус. И все депутаты фракции пошли на самоизоляцию, и пока не будет тестирование проведено каждому из депутатов, и не будет решение о том, что они здоровы - они не вернутся в этот зал", - заявила Кондратюк.
Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков пригрозил нардепам, которые ходят по Раде без маски, штрафом в 17 тысяч гривен. Коронавирус уже переболели около 20 народных избранников.
по теме
Коронавирусом заразился еще один народный депутат
Олег Мейдич является первым заместителем председателя парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики.
Украинцам на самоизоляции выплатят пособие
В Украине людям, находящимся на самоизоляции из-за коронавируса, будут выплачивать пособие
"Борисполь" принял 5 рейсов с эвакуированными украинцами
Всех граждан отправили на двухнедельную самоизоляцию
"Опозиційна платформа - За життя" підготувала антикризовий план виходу України з карантину - Сергій Льовочкін
Позачергове засідання Верховної Ради було передостаннім у такому форматі засіданням парламенту - чим схвильовані народні обранці в останні тижні карантину?
Людям немає на що жити: Сергій Льовочкін закликав запровадити програму виходу України з карантину
Верховна Рада прирівняла медиків до військових і запровадила масове тестування. Як це допоможе у боротьбі з коронавірусом?