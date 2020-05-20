Народные депутаты от фракции "Батькивщины" 20 мая не явились на заседание Верховной Рады. Фракция в полном составе проверяется на коронавирус COVID-19 после того, как заразился их коллега Олег Мейдич. Об этом с трибуны Верховной Рады сообщила нардеп от "Батькивщины" Елена Кондратюк.

"Вы видите, что сегодня нет в зале одной из фракций. Это фракции" Батькивщина ". К сожалению, один из наших коллег, а именно Олег Мейдич заболел, у него подтвержден коронавирус. И все депутаты фракции пошли на самоизоляцию, и пока не будет тестирование проведено каждому из депутатов, и не будет решение о том, что они здоровы - они не вернутся в этот зал", - заявила Кондратюк.

Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков пригрозил нардепам, которые ходят по Раде без маски, штрафом в 17 тысяч гривен. Коронавирус уже переболели около 20 народных избранников.