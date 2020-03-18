В среду, 18 марта, народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что у одного из парламентариев медики выявили заражение коронавирусом Covid-19, передает "Интерфакс". Позже эту информацию подтвердили и в МОЗ.

"Оперативная справка Министерства здравоохранения, которую мне дали, официальная справка, которую мне дали - вирус уже подтвержден у этого народного депутата", - сказал Качура на заседании парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства в среду в Киеве.

Кроме того, он не озвучил имени заразившегося депутата. При этом в ходе обсуждения один из членов комитета сказал: "Это Шахов" - депутат из депутатской группы "Доверие".

Сам Шахов в комментарии интернет-изданию "Страна.ua" опроверг, что болен коронавирусом.

"Коронавирус у них в головах, у тех, кто такую чушь говорит. У меня была температура, реально вызывал врачей. Это обычное ОРВИ. Сейчас чувствую себя нормально. А этим, которые запускают всякие слухи, наверное, нужно больше паники", - сказал депутат.

Всего в Украине подтверждено 14 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, также в Украине зафиксировали две смерти от covid-19. Позже в Черновцах умерла еще одна женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. По словам врачей, смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции.

В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.