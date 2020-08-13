В Беларуси задержали еще одного украинца [ Редактировать ]
В четверг, 13 августа, в белорусском городе Брест во время протестов задержали украинца и сейчас он находится в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
В ближайшее время украинские консулы встретятся с руководством местных правоохранительных органов.
В консульство Украины в Бресте обратились родственники гражданина и сказали, что он 11 августа не вернулся домой с работы. Позже стало известно, что в этот день его задержали во время протестов.
Наши дипломаты в Беларуси продолжают проверять наличие украицев среди задержанных или пострадавших.
Отметим, ранее было известно о трех задержанных в Беларуси украинцах - Константине Реуцкому, Евгении Васильеве и Оксане Алешиной.
Ранее Дмитрий Кулеба заявил о поисках задержанных в Беларуси украинских волонтеров Константина Равуцкого и Евгения Васильева.
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