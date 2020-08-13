В четверг, 13 августа, в белорусском городе Брест во время протестов задержали украинца и сейчас он находится в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В ближайшее время украинские консулы встретятся с руководством местных правоохранительных органов.

В консульство Украины в Бресте обратились родственники гражданина и сказали, что он 11 августа не вернулся домой с работы. Позже стало известно, что в этот день его задержали во время протестов.

Наши дипломаты в Беларуси продолжают проверять наличие украицев среди задержанных или пострадавших.

Отметим, ранее было известно о трех задержанных в Беларуси украинцах - Константине Реуцкому, Евгении Васильеве и Оксане Алешиной.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил о поисках задержанных в Беларуси украинских волонтеров Константина Равуцкого и Евгения Васильева.