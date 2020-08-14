Специалисты из США и Канады хотят лечить коронавирусную инфекцию с помощью радиоактивного излучения.

Об этом сообщает Thegreenjournal

По информации, применении лучевой терапии потенциально может уменьшить смертность от коронавируса на 20%, а использование радиации в низких дозах позволит избежать неблагоприятных токсикологических эффектов, обычно сопровождающих такое лечение.

Описанное в данном отчете однократное десятиминутное лечение несет минимальную токсичность и хорошо переносится даже пожилыми пациентами и людьми с хроническими заболеваниями.

Отмечается, что лучевое лечение в процессе исследования не выражалось любыми побочными явлениями.

Ранее мы писали, что был опубликован новый список препаратов, которыми будут бороться с COVID-19. Также стали известны и антитела.