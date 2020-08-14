В США предложили "онкологический" способ лечения коронавируса [ Редактировать ]
Специалисты из США и Канады хотят лечить коронавирусную инфекцию с помощью радиоактивного излучения.
Об этом сообщает Thegreenjournal
По информации, применении лучевой терапии потенциально может уменьшить смертность от коронавируса на 20%, а использование радиации в низких дозах позволит избежать неблагоприятных токсикологических эффектов, обычно сопровождающих такое лечение.
Описанное в данном отчете однократное десятиминутное лечение несет минимальную токсичность и хорошо переносится даже пожилыми пациентами и людьми с хроническими заболеваниями.
Отмечается, что лучевое лечение в процессе исследования не выражалось любыми побочными явлениями.
Ранее мы писали, что был опубликован новый список препаратов, которыми будут бороться с COVID-19. Также стали известны и антитела.
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