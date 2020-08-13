Вакцина от коронавируса: в ВОЗ сделали заявление [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения предположила, что должно появится несколько вариантов вакцины.
Об этом сообщил глава ВОЗ Теодос Адханом Гебриесус.
По его словам, требуются несколько самых близких к препарату вариантов, чтобы была возможность выбрать лучший из них.
Нам нужны несколько кандидатов, чтобы максимизировать шансы на то, чтобы найти решение проблемы.
К тому же он подчеркнул, что, когда в мире появится проверенная эффективная вакцина, возникнет серьезная проблема: спрос на препарат неизбежно будет существенно превышать предложение.
Отмечается, что в США начались масштабные испытания вакцины от коронавируса. Препарат начнут применять для борьбы с новыми типами коронавируса.
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