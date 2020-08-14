Украинцы, которых задержали в Беларуси на протестах, рассказали о том, как их избивали. Об этом заявила правозащитница Татьяна Равяко, которая встречалась с украинцами, сообщает "Радио Свобода".

Так, по их рассказам, при задержании их били, но били "меньше, чем белорусов".

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Место нахождения украинцев и дальнейшие планы не разглашают из соображений безопасности. Посольство Украины продолжает заниматься освобожденными украинцами.

Ранее мы писали о том, что в Беларуси освободили задержанных во время протестов украинцев.