В Беларуси освободили задержанных во время протестов украинцев [ Редактировать ]
В пятницу, 14 августа, в Беларуси отпустили задержанных во время акций протеста украинцев. Освобожденные Константин Реуцкий и Евгений Васильев уже находятся на территории посольства Украины в Беларуси.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.
Министр отметил, что они - под защитой украинских дипломатов.
"Костя Реуцкий и Женя Васильев уже на территории посольства Украины в Беларуси", - заявил он.
Константин Реуцкий и Евгений Васильев были в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске на Окрестино. Их задержали 12 августа, когда они снимали задержание мужчины, который просто переходил дорогу. Им грозил тюремный срок от 3 до 8 лет.
Ранее сообщалось, что во время протестов в Беларуси задержали девять украинских граждан.
Также мы писали о том, что в Беларуси началось освобождение задержанных из СИЗО.
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