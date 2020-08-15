С понедельника, 17 августа, "Укрзализныця" приостанавливает посадку пассажиров на станциях Самбор, Дубно и Клевань, которые вошли в "красную" зону карантина по решению Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщается на сайте оператора железных дорог Украины.

На этих станциях будет осуществляться только высадка пассажиров.

Также с 17 августа 00:01 будет закрыта продажа билетов с указанных станций на шесть пар поездов:

№98/97 Ковель - Киев;

№49/50 Киев - Трускавец;

№45/46 Ужгород - Лисичанск;

№231/232 Ивано-Франковск - Геническ;

№217/218 Киев - Рахов;

№743/744 Киев - Львов.

Пассажиры, которые отказываются от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещения их стоимости.

Напомним, что с 7 августа "Укрзализныця" отменила ограничения на продажу билетов в региональных поездах с 800-й нумерации, следующих из Киева и обратно. Билеты снова можно купить на 100% мест, вместо 50%.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, как экономить при покупке билетов на поезда "Интерсити".