"Укрзализныця" с понедельника не будет брать пассажиров в городах "красной" зоны (список) [ Редактировать ]
С понедельника, 17 августа, "Укрзализныця" приостанавливает посадку пассажиров на станциях Самбор, Дубно и Клевань, которые вошли в "красную" зону карантина по решению Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщается на сайте оператора железных дорог Украины.
На этих станциях будет осуществляться только высадка пассажиров.
Также с 17 августа 00:01 будет закрыта продажа билетов с указанных станций на шесть пар поездов:
- №98/97 Ковель - Киев;
- №49/50 Киев - Трускавец;
- №45/46 Ужгород - Лисичанск;
- №231/232 Ивано-Франковск - Геническ;
- №217/218 Киев - Рахов;
- №743/744 Киев - Львов.
Пассажиры, которые отказываются от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещения их стоимости.
Напомним, что с 7 августа "Укрзализныця" отменила ограничения на продажу билетов в региональных поездах с 800-й нумерации, следующих из Киева и обратно. Билеты снова можно купить на 100% мест, вместо 50%.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, как экономить при покупке билетов на поезда "Интерсити".
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