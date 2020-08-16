Колесникова озвучила основные требования протестующих в Беларуси (видео) [ Редактировать ]
В Минске перед протестующими выступила Мария Колесникова - соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской и координатор штаба претендента на пост президента Виктора Бабарика, которого сейчас удерживают в СИЗО по обвинению в экономических преступлениях. Видео выступления Колесниковой, опубликовало издание Tut.by
"Мы требуем освободить всех политических заключенных, а также задержанных на мирных акциях и акциях протеста: Виктор и Эдуард Бабарика, Сергей Тихановський, Павел Северинец, Николай Статкевич, Игорь Лосик, всех политзаключенных, и 4 тысячи человек, которые остаются в тюрьмах. Все должны быть освобождены немедленно! Всем пострадавшим от действий силовиков должна быть назначена и выплачена компенсация. И наше главное требование: бывший президент должен подать в отставку!"- заявила Колесникова.
Стоит отметить, что в Минске состоялась самая массовая акция, в которой приняли участие 200 тысяч человек.
Ранее, Лукашено выступил на митинге, который проходил в Минске, на который пришли сторонники Лукашенко.
Стоит отметить, что ОП Украины ответили на обвинения Лукашенко.
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