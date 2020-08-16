Александр Лукашенко выступил, 16 августа, перед своими сторонниками на митинге, который прошел у Дома правительства в Минске. Об этом сообщает TUT.by.

Свое выступление Лукашенко начал с того, что поблагодарил собравшихся за то, что пришли. Присутствующие кричали: "Мы вас любим!".

Я не хотел вас звать на эту площадь. У вас много дел. Вы собираете хлеб, готовите детей в школу. Я помню 1990-е. Здесь стояли люди - рабочие - с кастрюлями и чайниками просили кушать. Я все это видел из того окна. И тогда я поклялся помочь вам и не допустить в судьбе белорусов площадей. Я не сторонник площадей. Я не сторонник митингов. И это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на площадь

Как передает издание, на речь Лукашенко сторонники начали выкрикивали слова благодарности.

Лукашенко обратился к людям с вопросом - чего бы им хотелось сейчас, перед этим отметив, что выходами на митинги они только "уничтожили то, что было нам дано богом, - империю".

На митингах и площадях мы уничтожили то, что было нам дано богом, - империю, без которой не решался ни один вопрос. Получили кровавый обрубок этой империи. Вы просили зарплату в 20 долларов, вы просили не приватизировать заводы и фабрики, вы просили не отнимать у крестьян землю, вы просили не вводить платную медицину, образование, вы просили вернуть честь солдатам и офицерам, которые боялись выходить на улицу, вы просил меня, совсем неопытного человека, отвести народ от пропасти. Мы это сделали. Мы сделали то, о чем мечтали миллионы предшественников, мы построили независимое суверенное государство. Время выбрало нас и мы это сделали! Хочу спросить: чего вы хотите сейчас?

В ответ на это его сторонники начали кричать, что хотят мира.

Затем издание приводит следующий диалог Лукашенко с людьми:

- Вы ходите свободы?

- Нет!

- Скажите тогда какой!

- Мирной!

- Вы хотите перемен?

- Нет.

- Каких? Что будем менять?

- Ничего!

Лукашенко также добавил, что соседние страны, в том числе и Украина, выступают за повторные выборы в Беларуси.

Литва, Латвия, Польша, и, к сожалению, родная Украина, приказывают провести нам новые выборы. Если пойдем на поводу у них, то погибнем как нация. Нам не нужны заморские правительства, нам нужно свое руководство... Я никогда не пойду на слом нашего государства. Вы просили навести порядок, я его навел. Даже когда я буду мертвым, я не позволю отдать вам страну. Выборы состоялись, не может быть больше 80% фальсификаций. Нас хотят ослабить, кто будет проводить эти выборы? Бандиты и урки

В ответ на это из толпы раздались возгласы благодарности и крики "За Батьку!" и "Батька - молодец!".

Лукашенко также предупредил людей : "Загубите не Лукашенко - загубите первого президента, это будет начало вашего конца".

Напомним, ранее мы сообщали, что в Минске проходит митинг в поддержку Лукашенко.

Ранее мы сообщали, что МИД Украины поддержал позицию ЕС касаемо выборов в Беларуси. Украина разделяет позицию Евросоюза по выборам в Беларуси, которые не вызывают доверия в белорусском обществе.

Как мы ранее сообщали, Лукашенко заявил о готовности России помочь Беларуси в любой момент.