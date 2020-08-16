В центре Минска, у Стеллы в центре города, собрались сотри тысяч людей на "Марш за свободу. Об этом сообщает NEXTA Live в Telegram.

Стоит отметить, что это самая массовая акция за время независимости Беларуси. Важно, что в отличие от провластного митинга, который сегодня прошел в Минске при участии Лукашенко, оппозиционные митинги происходят не только в столице Беларуси, но и во многих городах страны.

По данным СМИ, а также - по видео и фото материалам, которыми пользователи делятся в соц сетях видно, что колонна людей движется от Стеллы по проспекту Победителей у ГУМу, затем - по проспекту Независимости до площади Независимости.

Во время акции белорусы скандируют, чтобы Лукашенко отказался от власти.

Важно, что люди выбрали так маршрут марша так, чтобы протестующих услышали политзаключенные, которые находятся под арестом на Володарке и Американке.

Как мы ранее сообщали, 16 августа Лукашенко выступил на митинге в центре Минска. Президент Беларуси заявил, что Украина и ряд других стран, якобы призываю и "приказывают" провести повторные президентские выборы в Беларуси.

Отметим, что в ОП Украины отреагировали на обвинения Лукашенко, заявив, что это есть "сознательное нагнетание".

Напомним, в белорусском Гомеле 16 августа прошла церемония прощания с Александром Вихором, который стал третьим убитым в результате действий ОМОНа во время протестов в Беларуси.