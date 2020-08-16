В Офисе Президента Украины отреагировали на заявления Лукашенко на сегодняшнем митинге, который прошел у Дома правительства в Минске, о якобы призывах и "приказах" со стороны ряда стран и в том числе и Украины провести повторные президентские выборы в Беларуси.

На митинге Лукашенко заявил, что не пойдет ни у кого на поводу.

Литва, Латвия, Польша, и, к сожалению, родная Украина, приказывают провести нам новые выборы. Если пойдем на поводу у них, то погибнем как нация. Нам не нужны заморские правительства, нам нужно свое руководство... Я никогда не пойду на слом нашего государства. Вы просили навести порядок, я его навел.

В Офисе Президента отметили, что межгосударственные отношения – это прежде всего корректность и взвешенность публичных формулировок. Так как независимо от того, в каком эмоциональном состоянии находишься сегодня, в отношениях между соседями обязательно будет завтра, послезавтра.

Сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины "приказывает" провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная неправда. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутреннего недоверия?..

В ОП также отметили, что Украина точно уважает и географические, и политические границы каждой нации и не вмешивается в решение вопросов о выборах или чьей-то победе на них.

Во-первых, Украина точно уважает и географические, и политические границы каждой нации и не вмешивается в решение вопросов о выборах или чьей-то победе на них. Потому что корректность, терпение и являются признаком цивилизованности любой нации... Во-вторых, несомненно, ссылкой на то или иное соседнее государство нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих же сограждан. Если доверия нет, а мир видит, что доверия и близко нет, то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес "руководства другой страны" не восполнить. Скорее, можно вызвать еще большее недоверие.

В-третьих, официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив "вагнеровцев", что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит. Это, кстати, тот самый выбор государства, однозначно говорящий о его внутренних ценностях. Оставим этот вопрос риторическим.

В ОП призвали власть Беларуси уважать право своих граждан на жизнь, здоровье и свободу, а также на политическую зрелость.

Единственное, что хотелось бы действительно сказать белорусскому государству, это – уважайте право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу. И на политическую зрелость... От этого будет зависеть не только будущее Беларуси, но и будущее многих людей, включая любых политиков.

Напомним, ранее в Минске состоялся митинг сторонников Лукашенко.

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