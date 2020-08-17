Погода на 17 августа: в Украину возвращается жара [ Редактировать ]
В понедельник, 17 августа, по всей территории Украины будет будет ясная, летняя погода. Температура воздуха поднимется до 28 градусов, а ночью опустится до 14 °C. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Стоит отметить, что синоптики предупредили о высокой пожароопасности.
В Киеве в понедельник без осадков, температура днем ожидается от 27 до 29 градусов тепла, ночью - до +13...15
На территории Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей Украины ожидаются грозовые дожди, максимальная температура воздуха составит +30 градусов.
На западе средняя дневная температура составит +26...+28 градусов, а ночная - до +11...+18.
На севере днем ожидается от +26 до +28, а ночью - от +11 до +14.
На востоке +26..+29 днем и +11...+14 ночью.
На юге днем +26...+30, а ночью - +13...+17.
В центральных областях Украины +27...+29 днем и +15...+17 ночью.
Ранее мы сообщали, синоптики предупредили украинцев о надвигающихся опасных метеорологических явлениях.
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