погода в Украине на 17 августа/Фото: pixabay

В понедельник, 17 августа, по всей территории Украины будет будет ясная, летняя погода. Температура воздуха поднимется до 28 градусов, а ночью опустится до 14 °C. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Стоит отметить, что синоптики предупредили о высокой пожароопасности.

В Киеве в понедельник без осадков, температура днем ожидается от 27 до 29 градусов тепла, ночью - до +13...15

На территории Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей Украины ожидаются грозовые дожди, максимальная температура воздуха составит +30 градусов.

На западе средняя дневная температура составит +26...+28 градусов, а ночная - до +11...+18.

На севере днем ожидается от +26 до +28, а ночью - от +11 до +14.

На востоке +26..+29 днем и +11...+14 ночью.

На юге днем +26...+30, а ночью - +13...+17.

В центральных областях Украины +27...+29 днем и +15...+17 ночью.

Ранее мы сообщали, синоптики предупредили украинцев о надвигающихся опасных метеорологических явлениях.