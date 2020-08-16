В Киеве здание КГГА украсили флагом Беларуси (фото) [ Редактировать ]
В Киеве, вечером 16 августа, здание Киевской городской государственной администрации украсили огромным белым флагом с красной полосой. Фото опубликовал в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.
«Жыве Беларусь», - подписал фото мэр Киева Виталий Кличко.
фото: vitaliy_klitschko
Белый флаг с красной полосой посередине вывесили прямо над главным входом в городскую мэрию.
Стоит отметить, что несколько лет официальным флагом Беларуси был именно белый флаг с красной полосой посередине, в частности в 1991-1995 годах.
На рубеже XIX-XX веков полотнища с похожей расцветкой были в ходу в первых белорусских национальных кружках и объединениях.
В настоящее время бело-красно-белый флаг активно используется оппозицией национал-патриотического толка, противопоставляющей себя Александру Лукашенко.
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