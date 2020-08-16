Флаг в поддержку народа Беларуси вывесили над главным входом в мэрию/фото: vitaliy_klitschko

В Киеве, вечером 16 августа, здание Киевской городской государственной администрации украсили огромным белым флагом с красной полосой. Фото опубликовал в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

«Жыве Беларусь», - подписал фото мэр Киева Виталий Кличко.

фото: vitaliy_klitschko

Белый флаг с красной полосой посередине вывесили прямо над главным входом в городскую мэрию.

Стоит отметить, что несколько лет официальным флагом Беларуси был именно белый флаг с красной полосой посередине, в частности в 1991-1995 годах.

На рубеже XIX-XX веков полотнища с похожей расцветкой были в ходу в первых белорусских национальных кружках и объединениях.

В настоящее время бело-красно-белый флаг активно используется оппозицией национал-патриотического толка, противопоставляющей себя Александру Лукашенко.

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