Украина в ПАСЕ инициировала декларацию из-за событий в Беларуси [ Редактировать ]
Украинская делегация во главе с Елизаветой Ясько - руководитель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат фракция "Слуга народа", 16 августа инициировали декларацию по поводу событий в Беларуси. Об этом заявила сама Елизавета Ясько в Facebook.
Я инициировала Белорусскую декларацию - документ, где мы даем оценку событиям в соседней стране и предлагаем путь выхода из сложившейся ситуации
Ясько отметила, что декларацию поддержали большинство членов делегации Украины в ПАСЕ.
Также, она отметила, что документ подписали председатель эстонской делегации в ПАСЕ Мария Юферева-Скуратовски, латвийской - Инесе Либиня-Эгнере, литовской - Альгирдас Буткевичюс и Великобритании - Роджер Гейл.
Подписанты заявляют, что кампания по выборам президента Беларуси, голосование 9 августа и подсчет голосов не соответствуют международным избирательным стандартам, проводились с массовыми нарушениями прав и свобод граждан и не показывают свободного волеизъявления белорусского народа.
В декларации указано, что авторы документа осуждают применение насилия к участникам мирных собраний, призывают власти немедленно освободить всех задержанных и будут приветствовать проведение независимого расследования относительно неправомерного применения силы против демонстрантов.
Также, они настаивают на скорейшем начале мирного диалога между всеми сторонами избирательного процесса и выражают готовность "фасилитировать диалог между участниками избирательного процесса и предоставить площадку для таких переговоров".
Российскую Федерацию предостерегают от вмешательства во внутренние дела Беларуси.
Напомним, 16 августа в Минске состоялась самая массовая акция под название "Марш за свободу", в которой приняли участие больше 200 тысяч человек.
Ранее, Лукашенко провел митинг в центре Минска для своих сторонников.
по теме
МИД Украины поддержал позицию ЕС касаемо выборов в Беларуси
Украина разделяет позицию Евросоюза по выборам в Беларуси, которые не вызывают доверия в белорусском обществе
В Киеве женщины устроили "цепь солидарности" в поддержку белорусов (фото, видео)
Украинки вышли поддержать белорусов
"Я заставлю тебя плакать": Чак Норрис обратился к Лукашенко (видео)
Чак Норрис обратился к Лукашенко
Протесты в Беларуси: один активист погиб еще несколько в реанимации (фото)
Во время разгона акции протеста в Минске один человек погиб еще несколько находятся в реанимации