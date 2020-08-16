Украинская делегация во главе с Елизаветой Ясько - руководитель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат фракция "Слуга народа", 16 августа инициировали декларацию по поводу событий в Беларуси. Об этом заявила сама Елизавета Ясько в Facebook.

Я инициировала Белорусскую декларацию - документ, где мы даем оценку событиям в соседней стране и предлагаем путь выхода из сложившейся ситуации

Ясько отметила, что декларацию поддержали большинство членов делегации Украины в ПАСЕ.

Также, она отметила, что документ подписали председатель эстонской делегации в ПАСЕ Мария Юферева-Скуратовски, латвийской - Инесе Либиня-Эгнере, литовской - Альгирдас Буткевичюс и Великобритании - Роджер Гейл.

Подписанты заявляют, что кампания по выборам президента Беларуси, голосование 9 августа и подсчет голосов не соответствуют международным избирательным стандартам, проводились с массовыми нарушениями прав и свобод граждан и не показывают свободного волеизъявления белорусского народа.

В декларации указано, что авторы документа осуждают применение насилия к участникам мирных собраний, призывают власти немедленно освободить всех задержанных и будут приветствовать проведение независимого расследования относительно неправомерного применения силы против демонстрантов.

Также, они настаивают на скорейшем начале мирного диалога между всеми сторонами избирательного процесса и выражают готовность "фасилитировать диалог между участниками избирательного процесса и предоставить площадку для таких переговоров".

Российскую Федерацию предостерегают от вмешательства во внутренние дела Беларуси.

Напомним, 16 августа в Минске состоялась самая массовая акция под название "Марш за свободу", в которой приняли участие больше 200 тысяч человек.

Ранее, Лукашенко провел митинг в центре Минска для своих сторонников.