В США мужчина устроил "боевик" с полицией [ Редактировать ]
Фото: Delo.ua
В американском штате Техас мужчина забаррикадировался в доме и открыл стрельбу.
Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
По их словам, по вызову к жилому дому прибыли полицейские. Злоумышленник в стрельбе пока не задержан.
Можем подтвердить, что трое офицеров полиции ранены. Они находятся в стабильном состоянии в местной больнице.
Ранее мы писали, что возле Белого Дома произошла стрельба. Ранения послужил один из сотрудников Секретной службы США.
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