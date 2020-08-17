В американском штате Техас мужчина забаррикадировался в доме и открыл стрельбу.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

По их словам, по вызову к жилому дому прибыли полицейские. Злоумышленник в стрельбе пока не задержан.

Можем подтвердить, что трое офицеров полиции ранены. Они находятся в стабильном состоянии в местной больнице.

Ранее мы писали, что возле Белого Дома произошла стрельба. Ранения послужил один из сотрудников Секретной службы США.