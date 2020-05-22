На базу ВМС США у Техасі скоїли напад [ Редактировать ]
У США - теракт на базі ВМС у Техасі: одного армійця поранено. Чоловік відкрив вогонь поблизу терміналу військового об'єкту. Стрільця ліквідували.
За інформацією слідчих, у нападника міг бути спільник - його розшукують. Нині авіабаза поновила роботу в штатному режимі.
по теме
Prev Next
18 мая 2020 07:41
Нелегальна панахида у Луїзіані завершилася стріляниною
Масова стрілянина в американському штаті Луїзіана - щонайменше 13 людей поранено на поминках у місті Богалуса
07 мая 2020 23:31
У Дніпрі підліток влаштував стрілянину з балкону багатоповерхівки (відео)
Вогонь вів хаотично - при цьому, вів пряму трансляцію у соціальній мережі
22 мая 2020 10:02
Смертельная рыбалка: мужчина расстрелял 7 человек
В ночь на пятницу, 22 мая, в лесах Житомирской области пьяный арендатор ставка расстрелял семерых рыбаков
22 мая 2020 09:21
ЗСУ зазнали втрат на Донбасі
Окупанти на Луганщині поцілили у військову вантажівку
21 мая 2020 18:51
Трамп скликає "Велику сімку" офлайн: які мотиви у президента США
Президент США несподівано зажадав, щоб світові лідери все ж прилетіли до Америки на саміт, а не спілкувалися дистанційно