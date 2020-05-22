Теракт на базі ВМС у Техасі

У США - теракт на базі ВМС у Техасі: одного армійця поранено. Чоловік відкрив вогонь поблизу терміналу військового об'єкту. Стрільця ліквідували.

За інформацією слідчих, у нападника міг бути спільник - його розшукують. Нині авіабаза поновила роботу в штатному режимі.