В Украине улучшилась статистика коронавируса [ Редактировать ]
За сутки коронавирусную инфекцию зафиксировали у 1464 человек.
Об этом сообщает СНБО.
По данным ведомства, всего в Украине с начала эпидемии зафиксировали 92 820 случаев коронавируса, 48 164 случаев выздоровления и 2089 смертей.
Отмечается, что за минувшие сутки выявили 21 - смертельный случай и 342 случая выздоровлений. Наибольшее количество заболевших находится в Киеве, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Харьковской, Одесской областях.
Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о надвижении на страну второй волны COVID-19.
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