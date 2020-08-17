За сутки коронавирусную инфекцию зафиксировали у 1464 человек.

Об этом сообщает СНБО.

По данным ведомства, всего в Украине с начала эпидемии зафиксировали 92 820 случаев коронавируса, 48 164 случаев выздоровления и 2089 смертей.

Отмечается, что за минувшие сутки выявили 21 - смертельный случай и 342 случая выздоровлений. Наибольшее количество заболевших находится в Киеве, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Харьковской, Одесской областях.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о надвижении на страну второй волны COVID-19.