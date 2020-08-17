На внеочередном заседании в понедельник, 17 августа, Кабинет министров Украины принял решение о прекращении соглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

Как сообщила первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова, этот документ действовал с октября 1992 года, однако "потерял свое практическое значение".

Учитывая российскую агрессию и оккупацию Крыма и современное состояние украинско-российских отношений, это соглашение (как и многие другие) потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины. Такое решение является логическим и последовательным шагом украинского правительства.

Ранее сообщалось, что Украина вышла из ряда соглашений с СНГ.