Украина разорвала важное соглашение с Россией [ Редактировать ]
На внеочередном заседании в понедельник, 17 августа, Кабинет министров Украины принял решение о прекращении соглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.
Как сообщила первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова, этот документ действовал с октября 1992 года, однако "потерял свое практическое значение".
Учитывая российскую агрессию и оккупацию Крыма и современное состояние украинско-российских отношений, это соглашение (как и многие другие) потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины. Такое решение является логическим и последовательным шагом украинского правительства.
Ранее сообщалось, что Украина вышла из ряда соглашений с СНГ.
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