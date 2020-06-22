Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что договорная база с Россией будет сокращаться до минимального уровня. Об этом пишет "Укринформу".

По его словам, до 2014 года насчитывалось 453 подписанных двусторонних соглашений. "Сейчас остаются действующими около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться", - сказал он.

По словам замглавы МИД, Украина не идет на радикально-эмоциональные шаги, которые могут повредить ее гражданам.

Мы не разорвали дипломатические отношения с Россией, не прекратили свое дипломатическое присутствие в России, соответственно, граждане Украины в карантин свободно туда перемещались, а находящиеся на территории России имели возможность получить защиту.

Боднар уточнил, что действующими являются функциональные договора - частично договорная база в рамках СНГ и частично двусторонняя.

По его словам, МИД учитывает необходимость соблюдения всех процедур выхода или прекращения действия договора, чтобы потом не было двоякой трактовки по вопросам коммерческой торговли.

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