Украина вышла из трех соглашений с СНГ [ Редактировать ]
В среду, 12 августа, Кабинет министров Украины одобрил выход Украины из соглашения между правительствами СНГ о сотрудничестве в подготовке и повышении квалификации военных кадров для пограничных войск государств-участников СНГ. Такое решение было принято на заседании правительства, сообщили в МВД.
Также Кабмин одобрил проект указа президента Украины о выходе страны из Совета командующих пограничными войсками. Соглашение о сотрудничестве пограничных войск было подписано в Москве в 1995 году, в Совет командующих пограничными войсками Украина вошла в 1992 году.
Украина не присоединилась к ряду учредительных документов в сфере приграничного сотрудничества в СНГ, напомнили в МВД.
Учитывая, что Россия является стороной международного вооруженного конфликта, который продолжается на Донбассе, указанные договоренности не актуальны.
Также Кабинет министров принял проект постановления о выходе Украины из соглашения о создании Совета по культурному сотрудничеству государств - участников СНГ от 26 мая 1995 года.
Ранее сообщалось, что Украина расторгла военное соглашение со странами СНГ.
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