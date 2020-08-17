У Києві починають діяти жорсткіші карантинні обмеження [ Редактировать ]
Сьогодні в Києві починають діяти жорсткіші карантинні обмеження. Про це повідомив столичний мер - Віталій Кличко. Згідно з новими правилами, заборонено:
- перебування в громадських спорудах та транспорті без масок;
- на вулиці - без документів, що посвідчують особу;
- самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації.
- проведення масових заходів за участі більше однієї особи на 5 метрів квадратних площ будівлі або території, - якщо захід проводиться на відкритому повітрі.
Також відповідно до нових карантинних обмежень, заповненість залів кінотеатрів та закладів культури не може бути більшою за 50% місць. У громадському транспорті - трамваях, тролейбусах, автобусах та маршрутках - пасажирів перевозять тільки на місцях для сидіння.
по теме
Буковина поставила черговий антирекорд захворюваності на COVID-19
Якщо донедавна на Буковині фіксували від 20 до 30 нових випадків зараження за добу, то зараз ідеться майже про дві сотні. Цілий район Чернівецької області увійшов до так званої "червоної" зони карантину
В Киеве уменьшился "корнавирусный" показатель
Количество больных киевлян увеличилось до 10642 человек
В Киеве ужесточили карантин: что запрещено
С понедельника, 17 августа, Киев находится в "желтую" зону карантина
Київ відправили у "жовту зону"
Київ потрапив у "жовту" зону епідемічної небезпеки. Так заявив його міський голова Віталій Кличко. Через це у столиці посилять обмеження з понеділка - 17 серпня.
С понедельника в Киеве ужесточат карантин: что изменится
Из-за роста числа больных коронавирусом украинская столица оказалась в "желтой" зоне эпидемической опасности