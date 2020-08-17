Сьогодні в Києві починають діяти жорсткіші карантинні обмеження. Про це повідомив столичний мер - Віталій Кличко. Згідно з новими правилами, заборонено:

перебування в громадських спорудах та транспорті без масок;

на вулиці - без документів, що посвідчують особу;

самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації.

проведення масових заходів за участі більше однієї особи на 5 метрів квадратних площ будівлі або території, - якщо захід проводиться на відкритому повітрі.

Також відповідно до нових карантинних обмежень, заповненість залів кінотеатрів та закладів культури не може бути більшою за 50% місць. У громадському транспорті - трамваях, тролейбусах, автобусах та маршрутках - пасажирів перевозять тільки на місцях для сидіння.