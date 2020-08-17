Половина українців хочуть позачергових виборів до Верховної Ради - соцопитування [ Редактировать ]
Половина українців вважає, що наступного року треба провести позачергові вибори до Верховної Ради.
Такі дані Київського міжнародного інституту соціології. Переобрати нардепів готові 50 відсотків опитаних, тоді як 39 - проти таких змін. При цьому 11 відсотків поки що не визначилися з рішенням.
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