"Миланский Интер" разгромил донецкий "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы (5:0) и стал первой за 21 год командой из Италии, пробившейся в финал второго по значимости футбольного турнира Европы.

Голы забили Мартинес (19, 74), Д'Амброзио (64) и Лукаку (78, 84).

Последним итальянским клубом в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы была "Парма", которая в 1999 году в Москве победила французский "Марсель" - 3:0.

В финале Лиги Европы 2019/20​ подопечные Антони Конте встретятся с испанской "Севильей". Финал Лиги Европы пройдет в Кельне в эту пятницу, 21 августа. Начало игры в 22:00. Из-за пандемии она пройдет без зрителей.

Ранее сообщалось, что Рональд Куман станет главным тренером "Барселоны".