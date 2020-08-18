"Интер" разгромил "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы [ Редактировать ]
"Миланский Интер" разгромил донецкий "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы (5:0) и стал первой за 21 год командой из Италии, пробившейся в финал второго по значимости футбольного турнира Европы.
Голы забили Мартинес (19, 74), Д'Амброзио (64) и Лукаку (78, 84).
Последним итальянским клубом в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы была "Парма", которая в 1999 году в Москве победила французский "Марсель" - 3:0.
В финале Лиги Европы 2019/20 подопечные Антони Конте встретятся с испанской "Севильей". Финал Лиги Европы пройдет в Кельне в эту пятницу, 21 августа. Начало игры в 22:00. Из-за пандемии она пройдет без зрителей.
Ранее сообщалось, что Рональд Куман станет главным тренером "Барселоны".
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