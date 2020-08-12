"Шахтер" разгромил "Базель" и вышел в полуфинал Лиги Европы [ Редактировать ]
Донецкий "Шахтер" в 1/4 финала Лиги Европы одержал уверенную победу в матче со швейцарским "Базелем" и вышел в полуфинал. Об этом сообщается на сайте клуба.
Во вторник, 11 августа, в немецком Гельзенкирхене состоялся матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встретились донецкий "Шахтер" и швейцарский клуб "Базель".
По решению УЕФА, противостояние с этой стадии состоит из одного поединка, а все встречи проходят в Германии. К тому же, матчи проходят без зрителей.
"Шахтер" забил свой первый гол уже на 2-й минуте матча. Швейцарцы попытались сразу же ответить, но не получилось. На 22-й "горняки" развили быструю атаку, которую завершил Тайсон, забив второй гол с небольшим рикошетом.
Во второй половине матча футболисты "Базеля" тщетно попытались выровнять игру и наладить контроль мяча. На 74-й минуте встречи Алан Патрик реализовал пенальти, который заработал Тайсон, и забил третий гол. На 88-й минуте "Шахтеру" удалось довести дело до разгрома, забив мяч в ворота противника в четвертый раз.
В компенсированное время швейцарскому футболисту ван Волфсвинкелу удалось забить первый гол для команды, но он уже не повлиял на результат игры.
В Итоге "Шахтер" (Донецьк) победил "Базель" (Базель) со счетом 4:1.
Таким образом, "Шахтер" проходит в полуфинал Лиги Европы, где команду ждет матч с итальянским "Интером". Игра состоится в понедельник, 17 августа, в Дюссельдорфе. Если "Шахтер" победит, то в финале команда сыграет с победителем пары "Манчестер Юнайтед" - "Севилья".
Ранее мы писали о том, что ФК "Шахтер" установил рекорд Украины.
по теме
Определились четвертьфиналисты футбольной Лиги Европы
В 1/4 финала встретятся футбольные клубы "Вулверхэмптон", "Манчестер Юнайтед", "Базель", "Севилья", "Байер", "Копенгаген", "Интер" и украинский "Шахтер"
Глава Украинской ассоциации футбола Павелко заразился коронавирусом
Он находится на самоизоляции
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи на этой неделе
Главным претендентом на победу в самом престижном футбольном турнире Европы букмекеры считают "Манчестер Сити" (Англия), "выбивший" мадридский "Реал"
"Ювентус" отправил в отставку главного тренера
Такое решение связано с "вылетом" команды с Лиги Чемпионов
В Нидерландах девушка вошла в состав мужской команды по футболу
В Нидерландах запустили проект, который позволяет женщинам играть в любительском футболе в составе мужских команд