Донецкий "Шахтер" в 1/4 финала Лиги Европы одержал уверенную победу в матче со швейцарским "Базелем" и вышел в полуфинал. Об этом сообщается на сайте клуба.

Во вторник, 11 августа, в немецком Гельзенкирхене состоялся матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встретились донецкий "Шахтер" и швейцарский клуб "Базель".

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По решению УЕФА, противостояние с этой стадии состоит из одного поединка, а все встречи проходят в Германии. К тому же, матчи проходят без зрителей.

"Шахтер" забил свой первый гол уже на 2-й минуте матча. Швейцарцы попытались сразу же ответить, но не получилось. На 22-й "горняки" развили быструю атаку, которую завершил Тайсон, забив второй гол с небольшим рикошетом.

Во второй половине матча футболисты "Базеля" тщетно попытались выровнять игру и наладить контроль мяча. На 74-й минуте встречи Алан Патрик реализовал пенальти, который заработал Тайсон, и забил третий гол. На 88-й минуте "Шахтеру" удалось довести дело до разгрома, забив мяч в ворота противника в четвертый раз.

В компенсированное время швейцарскому футболисту ван Волфсвинкелу удалось забить первый гол для команды, но он уже не повлиял на результат игры.

В Итоге "Шахтер" (Донецьк) победил "Базель" (Базель) со счетом 4:1.

Таким образом, "Шахтер" проходит в полуфинал Лиги Европы, где команду ждет матч с итальянским "Интером". Игра состоится в понедельник, 17 августа, в Дюссельдорфе. Если "Шахтер" победит, то в финале команда сыграет с победителем пары "Манчестер Юнайтед" - "Севилья".

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