Соперница действующего президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская записала еще одно видеообращение.

Она поздравила своего мужа Сергея Тихановского, который находится под арестом, с днем рождения и обратилась с очередным призывом к сторонникам. Обращение опубликовано в YouTube.

Тихановская напомнила, что ее мужа задержали в Гродно по обвинению в преступлении, которое он не совершал - по провокации спецслужб. Она также обвинила государственные СМИ во лжи по отношению к Сергею Тихановскому.

"Вся эта вопиющая несправедливость и беззаконие показывают нам, как работает эта гниющая система, в которой один человек все контролирует. Один человек держит в страхе страну уже 26 лет. Один человек украл у белорусов их выбор", - добавила она.

Тихановская передала сторонникам слова своего мужа, который просит, чтобы они "не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни".

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.