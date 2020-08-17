В понедельник, 17 августа, в ходе визита на Минский завод колесных тягачей президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что других выборов главы государства в стране не будет. Об этом сообщает БелТА.

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все", - заявил он.

Напомним, ранее между Лукашенео и Путитым состоялся телефонный разговор касаемо ситуации в Беларуси. Во время телефонного разговора собеседники выразили уверенность, что все проблемы в Беларуи будут скоро урегулированы.

Как мы ранее сообщали, Лукашенко заявил о готовности России помочь при первом запросе. Стоит отметить, что МИД Украины поддержал позицию ЕС касаемо выборов в Беларуси.

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Ранее, в Киеве женщины вышли на акцию в поддержку белорусов.