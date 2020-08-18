Министру культуры Беларуси Юрию Бондарю пришлось спасаться бегством от протестующих под крики "Позор!" Видео инцидента опубликовали оппозиционные СМИ.

Глава Минкульта прибыл в Национальный академический театр имени Янки Купалы (Купаловский театр), чтобы пообщаться с его работниками, которые грозят уволиться в знак солидарности с директором Павлом Латушко, контракт с которым был расторгнут из-за его публичной поддержки протестов.

Сотрудники театра дали министру сутки на восстановление Латушко в должности. В противном случае они бросят работу и сорвут театральный сезон. Стали звучать оскорбления в адрес министра. Из театра Бондарю пришлось прорываться через толпу протестующих, скандирующих "Позор!" и "В отставку!"

На встрече с министром культуры актёры театра имени Янки Купалы потребовали возвращения директора театра Павла Латушко и отставки самого министра. В противном случае актеры не будут работать.



Видео: «Медиазона»https://t.co/alxTDwcfEb pic.twitter.com/Nass5SOn3q — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 18, 2020

Ранее коллектив театра заявлял, что готов присоединиться к забастовке с требованием аннулировать результаты голосования и назначить повторные президентские выборы.

Павел Латушко с 2009 по 2012 год возглавлял Министерство культуры Беларуси, затем работал послом во Франции. В 2019 году он был назначен директором Купаловского театра.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.