Беларусь парализовали забастовки на предприятиях [ Редактировать ]
В понедельник .17 августа, работники ряда крупных белорусских предприятий начали забастовки, сообщает "Медуза".
"Форпостом" стачки стал Минский тракторный завод (МТЗ), работники которого в пятницу, 14 августа прекратили работу и отправились маршем в центр Минска. Коллектив одного из крупнейших предприятий белорусской столицы объявил предупредительную суточную забастовку. Если власти не выполнят требования рабочих, забастовка станет бессрочной.
Работники МТЗ пошли колонной к Минскому заводу колесных тягачей (МЗКТ), куда сегодня приезжал Александр Лукашенко. К ним присоединились работники Минского электротехнического завода (МЭТЗ) имени Козлова, Минского моторного завода (МТЗ) и Минского автомобильного завода (МАЗ).
Об остановке работы и создании стачечного комитета объявили сотрудники "Беларуськалия" в Солигорске. По неофициальным данным, стоят четыре рудника, еще два работают.
Прекратили работу и работники Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине. Забастовка предупредительная и продлится с 12:00 до 17:00 17 августа. Если требования коллектива не будут выполнены, забастовка будет продлена.
Остановилась работа и на БелАЗе в Жодино, забастовка охватила "Белмедпрепараты" и "Нафтан".
Рабочих поддержали журналисты. В Минске начали бастовать сотрудники Белтелерадиокомпании, объединяющей государственные телеканалы и радиостанции Беларуси. К ним присоединилась одна из самых известных ведущих белорусского телевидения Светлана Боровская. Также бастует радиостанция "Сталіца".
У бастующих на разных предприятиях примерно одинаковые требования: провести новые президентские выборы и освободить всех задержанных на акциях протеста.
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.
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