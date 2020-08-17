В понедельник .17 августа, работники ряда крупных белорусских предприятий начали забастовки, сообщает "Медуза".

"Форпостом" стачки стал Минский тракторный завод (МТЗ), работники которого в пятницу, 14 августа прекратили работу и отправились маршем в центр Минска. Коллектив одного из крупнейших предприятий белорусской столицы объявил предупредительную суточную забастовку. Если власти не выполнят требования рабочих, забастовка станет бессрочной.

Работники МТЗ пошли колонной к Минскому заводу колесных тягачей (МЗКТ), куда сегодня приезжал Александр Лукашенко. К ним присоединились работники Минского электротехнического завода (МЭТЗ) имени Козлова, Минского моторного завода (МТЗ) и Минского автомобильного завода (МАЗ).

Об остановке работы и создании стачечного комитета объявили сотрудники "Беларуськалия" в Солигорске. По неофициальным данным, стоят четыре рудника, еще два работают.

Прекратили работу и работники Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине. Забастовка предупредительная и продлится с 12:00 до 17:00 17 августа. Если требования коллектива не будут выполнены, забастовка будет продлена.

Остановилась работа и на БелАЗе в Жодино, забастовка охватила "Белмедпрепараты" и "Нафтан".

Рабочих поддержали журналисты. В Минске начали бастовать сотрудники Белтелерадиокомпании, объединяющей государственные телеканалы и радиостанции Беларуси. К ним присоединилась одна из самых известных ведущих белорусского телевидения Светлана Боровская. Также бастует радиостанция "Сталіца".

У бастующих на разных предприятиях примерно одинаковые требования: провести новые президентские выборы и освободить всех задержанных на акциях протеста.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.