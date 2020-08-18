В Виннице вспыхнул масштабный пожар (видео) [ Редактировать ]
В Виннице загорелся склад макулатуры/ Фото: misto.vn.ua
В Виннице вспыхнул масштабный пожар – загорелся склад макулатуры на улице Чехова. Об этом сообщает сайт "Mісто".
Отмечается, что возгорание началось 18 августа около 15:30.
В социальных сетях уже появились видео с места пожара.
По словам местных жителей, столб черного дыма виден из разных районов города.
Ранее сообщалось, что в киевской многоэтажке произошел пожар.
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