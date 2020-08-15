Пожар в больнице на Закарпатье/Фото: golos

На Закарпатье, в Хустской районной больнице, 15 августа произошел пожар электрощитовой. Спасатели эвакуировали 200 человек, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Закарпатской области.

По данным ГСЧС, возгорание произошло около 12:00. За 5 минут на место пожара прибыли 14 спасателей и две единицы техники.

Как сообщили спасатели, из-за плотного дыма пожарным пришлось эвакуировать 40 человек персонала и 160 пациентов.

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В 12:15 пожар был локализован на площади 16 кв. м, а в 12:20 его окончательно потушили.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее в Малине ночью горел костел. Работник пытался самостоятельно ликвидировать загорание огнетушителем, но у него это не получалось.

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