В больнице на Закарпатье произошел жуткий пожар: 200 людей эвакуировали [ Редактировать ]
На Закарпатье, в Хустской районной больнице, 15 августа произошел пожар электрощитовой. Спасатели эвакуировали 200 человек, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Закарпатской области.
По данным ГСЧС, возгорание произошло около 12:00. За 5 минут на место пожара прибыли 14 спасателей и две единицы техники.
Как сообщили спасатели, из-за плотного дыма пожарным пришлось эвакуировать 40 человек персонала и 160 пациентов.
В 12:15 пожар был локализован на площади 16 кв. м, а в 12:20 его окончательно потушили.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, ранее в Малине ночью горел костел. Работник пытался самостоятельно ликвидировать загорание огнетушителем, но у него это не получалось.
Читайте также, в киевской многоэтажке произошел пожар.
по теме
Масштабні весняні пожежі в Україні: скільки років відновлюватиметься ліс
Українські ліси вже почали відновлюватися - після масштабних пожеж цієї весни. Тоді протягом кількох тижнів згоріло майже 60 тисяч гектарів
На Закарпатті річка Боржава потерпає від тонн сміття
Більш як 170 кубометрів сміття та деревини виловили з річки Боржава, що у Берегівському районі на Закарпатті. Річку загатило після червневого паводка
Каліфорнію"накрили" масштабні лісові пожежі
Полум'я намагаються приборкати майже 400 надзвичайників. Причина займання - спекотна погода
В Калифорнии вспыхнули мощные лесные пожары: тысячи людей эвакуировали
В американском штате Калифорния лесные пожары охватили около 4,8 га.