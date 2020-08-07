В Харькове всю ночь тушили пожар в швейном цеху (видео) [ Редактировать ]
В пятницу утром, 7 августа, спасатели полностью потушили пожар, который в четверг вечером начался в швейном цехе в Карпатском переулке в Харькове. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
О возгорании на производстве на "101" сообщили в 17:29 6 августа. На тушение огня направили 6 пожарных машин.
К приезду пожарников огонь охватил площадь около 325 кв. м. Горели крыша, мансардный этаж и внутренние помещения одноэтажного нежилого здания.
Тушение огня осложнялось тем, что в здании было много текстильных изделий, сырья и оборудования. В 18:46 в четверг огонь был локализован, но только 5:25 утра в пятницу - полностью ликвидирован.
Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Причина возгорания и сумма причиненного ущерба устанавливаются.
Ранее сообщалось, что пожар охватил крупнейший рынок ОАЭ.
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