Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности Беларуси поручил МВД республики не допускать беспорядков, особенно в Минске, сообщает "БелТА".

В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины. Ведь море людей, подавляющее большинство, которые привыкли жить в спокойной стране. И мы эту спокойную страну должны им вернуть.

Координационный совет белорусской оппозиции Лукашенко назвал "черной сотней". КГБ поручено "выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков", а также вскрывать каналы их финансирования.

Как бы ни было сложно, мы должны продолжать эту работу и работать по максимуму.

Президент Беларуси поручил Госпогранкомитету "усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков".

Мы видим, что эти деньги поступают. Платят людям, которые хотят заработать. С цветочками постоять, еще что-то сделать. Я не хочу сказать, что все такие. Но большие деньги поступают, и притом в открытую.

Министерству иностранных дел поручено организовать работу по доведению до руководителей западных государств информации о ситуации в Беларуси.

Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков. Барабанить гусеницами на границе с Беларусью, проводить сейчас учения контрпродуктивно. Они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если что случится.

Ранее сообщалось, что Лукашенко привел войска в полную боевую готовность и назвал забастовку в стране "угрозами и атакой".