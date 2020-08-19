Российский космонавт Иван Вагнер, работающий на борту Международной космической станции, опубликовал в Twitter видеозапись, на которой зафиксированы летающие в космосе неизвестные объекты.

Кадры были сделаны, когда космонавт снимал полярное сияние над Антарктидой. В объектив попали пять точек, которые перемещались параллельно на схожем расстоянии друг от друга.

Но на видео вы увидите нечто иное, не только само сияние... На 9-12 секундах появляются 5 объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть - метеоры, спутники или...?

Космонавт написал, что информация о странных летающих объектах и видеозапись были направлена для анализа руководству "Роскосмоса", а также в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН.

Космические гости или как я снимал новый timelapse



Друзья, давно у нас не было timelapse-видео, исправляю ситуацию! Самый пик Полярного сияния над Антарктидой в долготе Австралии, т.е. во время полёта между ними. Но на видео вы увидите нечто иное, не только само сияние... pic.twitter.com/8UwJZ6S8jb — Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп знает "много интересного" об НЛО, но рассекречивать информацию пока рано, а в Пентагоне убеждены во внеземном происхождении НЛО.