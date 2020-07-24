Пентагон продолжает изучать НЛО в рамках секретной программы, пытаясь установить причину аномалий, которые фиксируют военные в атмосфере, пишет The New York Times.

По данным издания, часть приглашенных в правительственную программу AATIP (Advanced Aerospace Threat Identification Program) экспертов убеждены, что неопознанные объекты имеют внеземное происхождение. Программу должны были свернуть в 2012 году, однако она продолжает существовать и в настоящее время, что ранее подтвердили в Минобороны.

Бывший директор проекта Луис Элизондо в свою очередь заявил, что военным удалось найти обломки странных объектов и изучить их. В части находок ученые не смогли опознать материал, из которого они были сделаны, что может указывать на их внеземную природу. Программой НЛО занимается Управление военно-морской разведки.

Ни одна из находок не была предоставлена военными для независимой экспертизы, а большинство ученых убеждены в земном происхождении объектов, отмечает издание.

Штаты опасаются, что Китай, Россия или какой-либо другой противник располагает такими же инопланетными материалами, которые позволят им совершить "технологический скачок".

В июле 1947 года около города Розуэлл в штате Нью-Мексико потерпел крушение летающий объект, который стал причиной возникновения множества теорий заговора. Сторонники существования инопланетной жизни уверены, что там разбился неопознанный летающий объект с пришельцами. По официальной версии ВВС США, это был секретный метеозонд.

В апреле 2020 года министерство обороны США опубликовало на своем сайте три видеозаписи с НЛО, заснятые пилотами ВВС в период с 2004 по 2015 годы. На некоторых из них запечатлены эллиптические летающие объекты, обладающие беспрецедентной скоростью и маневренностью.

В ответ на расспросы журналистов президент США Дональд Трамп заявил, что знает "много интересного" об НЛО, но рассекречивать рано.

Ранее сообщалось, что над Японией заметили необычный НЛО.