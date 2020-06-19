Президент США Дональд Трамп пообещал "подумать" о возможном снятии грифа секретности с материалов об о неопознанных летающих объектах. Об этом он сказал в интервью своему сыну Дональду Трампу-младшему для The New York Times, приуроченному ко Дню отца.

По словам главы Белого дома, вопросы о НЛО ему задают многие люди. Он упомянул инцидент в Розуэлле, и то, что миллионы человек хотят туда отправиться, чтобы увидеть все самим.

"Я не скажу вам, что знаю об этом, но это очень интересно", - заявил Трамп.

В июле 1947 года около города Розуэлл в штате Нью-Мексико потерпел крушение летающий объект, который стал причиной возникновения множества теорий заговора. Сторонники существования инопланетной жизни уверены, что там разбился неопознанный летающий объект с пришельцами. По официальной версии ВВС США, это был секретный метеозонд.

В апреле 2020 года министерство обороны США опубликовало на своем сайте три видеозаписи с НЛО, заснятые пилотами ВВС.

Ранее сообщалось, что над Японией заметили необычный НЛО.