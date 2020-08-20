Показник інфікування коронавірусом в Україні вперше перевалив за дві тисячі. За добу його виявили у 2134 людей. Найбільше випадків на Харківщині. Далі йдуть Львівщина та Київ, - повідомили в Мінохорони здоров'я. За даними відомства, 40 людей померло - це найбільше від початку пандемії.

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22 мільйони 300 тисяч людей захворіли на коронавірус у світі. Одужало при цьому понад 15 мільйонів, а летальних випадків майже 785 тисяч.

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У Британії збираються тестувати на коронавірус в аеропортах. Нововведення планують задля зменшення часу перебування на карантині мандрівників, які прибувають з країн, виключених з безпечного списку, - про це заявив глава МОЗ Британії Метт Хенкок після оприлюднення аеропортом "Хітроу" намірів про створення нового комплексу для тестування. Передбачається, що люди з негативним тестом на COVID-19 зможуть вийти з карантину вже через 5-8 днів. Наразі, за словами глави МОЗ Британії, проблема лише в тому, як зробити тестування максимально точним.

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У Бельгії почнуть штрафувати туристів за відмову від тестування на COVID-19, оскільки стало відомо, що лише половина бельгійців добровільно тестуються після повернення з червоної зони. Через такий низький показник було вирішено застосовувати до подорожувальників такі ж правила, як до контактних з хворими осіб - а це обов'язковий тест і самоізоляція. За порушення цих правил туристам загрожуватиме від 208 до 4 000 євро штрафу та навіть тюремні терміни від 8 днів до 6 місяців.

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У Південній Кореї, в містах Сеул, Інчхон і Кенгі, у спробі запобігти другій хвилі коронавірусу, посилюють карантин. Тимчасово закрили бари, нічні клуби, караоке, кафе зі шведським столом та музеї. Також заборонили збиратися групами більш як по 50 людей в приміщенні, та 100 на вулиці. Загалом, влада рекомендує протягом, як мінімум, двох тижнів виходити з дому лише за екстреної потреби.

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Уряд Фінляндії, у зв'язку з погіршенням епідситуації повертає обмеження на в'їзд до десяти країн. Зокрема, на внутрішньому кордоні діятимуть перестороги на поїздки до Норвегії, Данії, Ісландії, Німеччини, Греції і Мальти. А на зовнішньому кордоні - до Ірландії, Сан Марино, Японії та Кіпру. Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марія Охісало. Також вона нагадала, що фіни можуть відвідати ці країни, проте з рекомендованою двотижневою самоізоляцією після повернення.