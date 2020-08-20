В Киеве мужчина до смерти избил товарища [ Редактировать ]
В Киеве мужчина из-за ревности до смерти избил товарища. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он вскоре умер.
Так, с улицы Кочуры медики госпитализировали мужчину без сознания с множественными травмами головы, который в больнице скончался. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала преступление.
В ходе расследования выяснилось, что накануне между двумя мужчинами произошел конфликт якобы потому, что потерпевший ранее проявлял чрезмерную симпатию к жене оппонента.
"После разговора возникла драка, в ходе один человек повалил на землю другого и начал бить кулаками по голове, в результате чего тот потерял сознание. Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, им оказался ранее не судимый уроженец Житомирской области, 1989 года рождения, который в содеянном сознался", - говорится в сообщении.
За содеянное задержанному грозит до десяти лет тюремного заключения.
Ранее мы писали о том, что в поезде "Укрзализныци" пьяный пассажир пытался задушить проводника.
по теме
На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП
10 человек получили травмы различной степени тяжести
В Киевской области подросток жестоко убил 12-летнюю девочку
Полиция Киевщины задержала несовершеннолетнего парня, который подозревается в причинении смерти 12-летней девочке
В Киеве женщина пыталась сжечь останки тела убитого мужчины (фото, видео)
Фрагменты тела убитого обнаружили в разных районах столицы
В Ривне медики бросили тело женщины в подъезде и уехали
Врачи вынесли тело пенсионерки из машины и просто оставили возле лестницы в подъезде, где она пролежала пять часов
Власти Беларуси подтвердили смерть третьего участника протестов
Минздрав подтвердил, что Геннадий Шутов умер 19 августа