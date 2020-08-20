В Киеве мужчина из-за ревности до смерти избил товарища. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он вскоре умер.

Так, с улицы Кочуры медики госпитализировали мужчину без сознания с множественными травмами головы, который в больнице скончался. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала преступление.

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В ходе расследования выяснилось, что накануне между двумя мужчинами произошел конфликт якобы потому, что потерпевший ранее проявлял чрезмерную симпатию к жене оппонента.

"После разговора возникла драка, в ходе один человек повалил на землю другого и начал бить кулаками по голове, в результате чего тот потерял сознание. Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, им оказался ранее не судимый уроженец Житомирской области, 1989 года рождения, который в содеянном сознался", - говорится в сообщении.

За содеянное задержанному грозит до десяти лет тюремного заключения.

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